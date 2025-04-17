2025年1月10日（金）から放送中のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第39話（第2期第15話）のあらすじと先行カットが公開された。後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫（マオマオ）が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計3300万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。2023年10月からTVアニ