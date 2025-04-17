星からのエール｛4/17〜5/1｝占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。鏡リュウジ心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。牡牛座 4/20〜5/20絶好調。オーラも生き生