お米の学校って？リゾナーレ那須では、その土地の農体験や自然体験、文化交流を楽しむアクティビティが多数あり、「お米の学校」もそのうちの1つ。田んぼが広がる美しい日本の原風景や、そこに生息する生き物や自然環境の尊さを参加者へ伝えることで未来に田んぼを残したいと考え、同じ思いを持った地元農家の方と協力のもと2020年からスタート。2021年から宿泊者も体験できるアクティビティとして開催されています。昨年も213名も