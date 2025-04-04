¿·ÅÐ¾ì ¥Ô¥å¥ª¡¼¥éÃº»À¥Ï¥ß¥¬¥­¥³¥é¥Ü¥Ë¥å¡¼¥¹

¿·ÅÐ¾ì ¥Ô¥å¥ª¡¼¥éÃº»À¥Ï¥ß¥¬¥­

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • 4·î4Æü¤Ï»õ¼þÉÂÍ½ËÉ¥Ç¡¼¤À¤¬¡¢Àµ¤·¤¤»õËá¤­¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï9¡ó¤ÈºÇ¿·Ä´ºº
  • Ìó7³ä¤Ï¡ÈÃúÇ«¤Ë»õËá¤­¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ËèÆü¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë
  • Ëá¤­»Ä¤·¤¬¤Á¤Ê»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤à¡Ø¥Ô¥å¥ª¡¼¥é Ãº»À¥Ï¥ß¥¬¥­¡ÙÃÂÀ¸

¡¦¥Ô¥å¥ª¡¼¥é Ãº»À¥Ï¥ß¥¬¥­¡¿²Ö²¦

kao.co.jp/pyuora/tansan
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤¬Íè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ45Ê¬·Ð²á ¢ª ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÀÊ¤ò¶õ¤±¤Æ¡×¤ÈÅ¹°÷¤ËÂàÅ¹¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ·ãÅÜ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­
    ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤¬Íè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ45Ê¬·Ð²á ¢ª ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÀÊ¤ò¶õ¤±¤Æ¡×¤ÈÅ¹°÷¤ËÂàÅ¹¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ·ãÅÜ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­ 2025Ç¯4·î4Æü 6»þ0Ê¬
  • ¡Ö²Ã³²°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥É¥ó°ú¤­¡ÄÃæµïÀµ¹­»á¡ÖÈï³²½÷À­¤ÎÆþ±¡ÍýÍ³¡×¤Ø¤Î¡È¶²ÉÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡É
    ¡Ö²Ã³²°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥É¥ó°ú¤­¡ÄÃæµïÀµ¹­»á¡ÖÈï³²½÷À­¤ÎÆþ±¡ÍýÍ³¡×¤Ø¤Î¡È¶²ÉÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡É 2025Ç¯4·î3Æü 11»þ0Ê¬
  • ÃæµïÀµ¹­¡Ê2012Ç¯¡Ë
    ¡ÖÃæµï¤¯¤ó¤¬°­¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡×À­Ë½ÎÏÇ§Äê¤Ç¤â¸µ¥Õ¥¸½÷À­¥¢¥Ê¤òÀÕ¤á¤ë¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÕ¿®¡É 2025Ç¯4·î3Æü 18»þ30Ê¬
  • º´¡¹ÌÚ´õ
    ¥°¥ë¥áÅê¹Æ¤Î¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤º¡Ä¡ÈÂç¹õÃì¡Éº´¡¹ÌÚ´õ¤òÇº¤Þ¤»¤ë°é»ù¤È¡ÖÅÏÉô·ú¤È¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ëÀ¸³è¡× 2025Ç¯4·î3Æü 11»þ0Ê¬
  • ¤¯¤é¼÷»Ê
    ¤¯¤é¼÷»Ê­àÈòÇ¥¶ñ¥Æ¥í­á¤ÎÈÈ¿Í¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤ë¡¡Å¹Â¦¤Ï¡Ö¸·ÀµÂÐ±þ¡×¤òÌÀ¸À 2025Ç¯4·î4Æü 6»þ0Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. 45Ê¬ÎÁÍýÆÏ¤«¤º¢ªÅ¹°÷¡Öµ¢¤Ã¤Æ¡×
    2. 2. ½÷À­Æþ±¡ÍýÍ³ Ãæµï»á¥³¥á¤ËÀïØË
    3. 3. ¸µ¥¢¥ÊÀÕ¤á¤ëÃæµï¥Õ¥¡¥ó¤Î¸À¤¤Ê¬
    4. 4. º´¡¹ÌÚ´õ ¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤º?
    5. 5. ¤¯¤é¼÷»Ê¤Ë¥´¥à ÈÈ¿ÍÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë
    6. 6. ¼ÒÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¼«»à °äÂ²²ñ¸«
    7. 7. TV¶É·ù¤¤ ½÷Í¥¤¬¥Õ¥¸²ñ¸«¤ËÅÜ¤ê
    8. 8. Ãæµï»áÁûÆ°¤ò14Ç¯Á°¤ËÍ½¸À? ÏÃÂê
    9. 9. ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ë¾×·â¡ÖÌ¿ºï¤Ã¤Æ¤¿¡×
    10. 10. È¿Ä®»á¤Î¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë»ØÅ¦»¦Åþ
    1. 11. ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ºÇ°­¤« CM¤ËÈãÈ½¤â
    2. 12. ¤¹¤­²ÈÅ¹°÷¶Ã¤­ ¤³¤ó¤Ê±ø¤¤¤Î¤«
    3. 13. ÃæÍÆµ¿¼Ô Î¢¥¢¥«¤ÇÍç¼Ì¿¿Åê¹Æ¤«
    4. 14. ¥¿¥ì¥ó¥ÈU Êó¹ð½ñ¤¬¥Ò¥ó¥È»Ä¤¹?
    5. 15. Ãæµï»á¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤¿ Í§¿Í¤Î¾Ú¸À
    6. 16. ¥Á¥§¡¼¥ó¤Îñ­»Ò3¤Ä¤Ç2300±ß ÊªµÄ
    7. 17. Ãæµï»á ÏªÄè¤·¤¿°Õ³°¤Ê¥±¥Á¤Ö¤ê
    8. 18. ¼ã¼Ô¤ÏµñÈÝ´¶ ¤ª¤¸¤µ¤óÍÑ¸ì1°Ì
    9. 19. ¥Õ¥¸¼è°úÀè ½÷»Ò¥¢¥Ê¤ËÆùÂÎ´Ø·¸
    10. 20. ¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÌÛ¤é¤»¤¿ ¥Õ¥¸¤Î´ñºö
    1. 1. ¤¯¤é¼÷»Ê¤Ë¥´¥à ÈÈ¿ÍÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë
    2. 2. TV¶É·ù¤¤ ½÷Í¥¤¬¥Õ¥¸²ñ¸«¤ËÅÜ¤ê
    3. 3. ÃæÍÆµ¿¼Ô Î¢¥¢¥«¤ÇÍç¼Ì¿¿Åê¹Æ¤«
    4. 4. Ãæµï»á¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤¿ Í§¿Í¤Î¾Ú¸À
    5. 5. ²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î³°¸ò¡Ö³ÐÀÃ¤µ¤ì¤¿¡×
    6. 6. ¤ªÊÆ¤«¤é¥«¥É¥ß¥¦¥à ´ð½àÃÍÄ¶¤¨
    7. 7. ÀÆÆ£Èï¹ð º£¤â¼Ú¶âÃÏ¹ö¤Ë¶ìÇº?
    8. 8. »ù¥Ý°ãÈ¿ÍÆµ¿ ÆüËÜ¤Ç111¿ÍÅ¦È¯
    9. 9. ÀÅ²¬Åì°ËÆ¦¤ÇÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ïÈ¯À¸
    10. 10. 4Ç¯¤ÎÌµÃÇÃó¼Ö ÉÔËþÇúÈ¯¤·¼ÖºÉ¤°
    1. 11. Ãæµï»áÁûÆ° Èï³²½÷À­¤¬¥³¥áÈ¯É½
    2. 12. Ãæµï»á¤¬SMAP¤Ë½ª»ßÉä¡ÄÈáÄË¤ÊÀ¼
    3. 13. Ï¯´õ¤Ë¥À¥ë¤Î¸µ½÷Ë¼Ìò¸·¤·¤¯¼¸Ó£
    4. 14. ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê 6·î¤«¤é°ú¤­²¼¤²¤Ø
    5. 15. »¥ËÚ¤Ë¡Öºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·úÊª¡×
    6. 16. ¸¶²ÁÎ¨90%¤â ¾ÆÆùÅ¹¤ÎÅÝ»ºÁê¼¡¤°
    7. 17. ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤á¤°¤ê¶ÛµÞ²ñÃÌ¤Ø
    8. 18. ÃËÀ­»àË´¡Ö¥Ð¥¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡×
    9. 19. ¥ß¥å¥¼ÁûÆ°¤Ë¿·Å¸³«¡Ö¹õËë¡×Ä¾·â
    10. 20. Áá´üÈ¯¸«¤Ïº¤Æñ¡Ö¿©Æ»¤¬¤ó¡×¾É¾õ
    1. 1. ¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¡×°Æ¤ò¸¡Æ¤¤«
    2. 2. µª»Ò¤µ¤Þ&É´·Ã¤µ¤ó °Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê
    3. 3. ¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×ÀÐÇË¼óÁê¤òÈãÈ½
    4. 4. ¥Õ¥¸Êó¹ð½ñ ¼ªµ¿¤¦¥»¥¯¥Ï¥éÆâÍÆ
    5. 5. Áê¸ß´ØÀÇ¤Þ¤Ç5Æü À¯ÉÜÂÐ±þ¤ËÈãÈ½
    6. 6. Î¦¼«¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼·±Îý¤ò°ìÉôÃæ»ß¡¡»àË´»ö¸ÎÁê¼¡¤®ÆâÍÆ¸«Ä¾¤·
    7. 7. ÊÆ´ØÀÇ ÆüËÜ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï
    8. 8. ¤Ò¤í¤æ¤­»á ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¸ÀµÚ
    9. 9. Ãæµï»á¤ËÅÜ¤ê¤Ï? ÂçÂ¿»á¤¬¸ÀµÚ
    10. 10. ËÙ¹¾»á ²½³ØÄ´Ì£ÎÁ½ä¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯
    1. 11. ¥Õ¥¸ÌäÂê ÁíÌ³¾Ê¤¬NHK¤Ë°ÛÎãÍ×ÀÁ
    2. 12. Ê¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¼­¿¦µá¤á¤ë¹½¤¨¡¡¸©µÄ²ñÇÉ¤Î¸©Ì±Ï¢¹ç¡Öµ¡±¿¹â¤á¤ë¡×
    3. 13. ÀÐÇË»á ÊÆÁê¸ß´ØÀÇ¤Î¸«Ä¾¤·Í×µá
    4. 14. ÅâÍÈ¤²¤¬¤Ã¤Ä¤êÀ¸ Å¹°÷¤Ï±öÂÐ±þ
    5. 15. ²æËý¸Â³¦ ËüÇî2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Ë·ãÅÜ
    6. 16. ¥¤¥ª¥ó ÊÆ¹ñ»º¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤òÈ¯Çä
    7. 17. ¹â»Ô»á ÊÆ´ØÀÇ¤ÇÀ¯ÉÜÂÐ±þ¤òÈãÈ½
    8. 18. ÀÐÇË¼óÁê¡¢ÌðÅÄÃÕ»Ò¼óÁêÊäº´´±¤òÂàÇ¤¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¡Ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î¡Öµ÷Î¥¡×±Æ¶Á¤«
    9. 19. ¡Ö¶â¤ÎÂ¢¡×ÂçÎÌÊÄÅ¹ º£1Å¹ÊÞ¤Î¤ß
    10. 20. ¥Õ¥¸Êó¹ð½ñ¤Ç1ÈÖ¾×·â ÊÛ¸î»Î¸ÀµÚ
    1. 1. ¥Þ¥¹¥¯»áÌÜÏÀ¸« ¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÌÜ
    2. 2. 54%´ØÀÇÇúÃÆÍî¤Á¤¿Ãæ¹ñ ¹ñÊÌÌÀ°Å
    3. 3. ÊÆ±Ê½»¤â 7²¯±ßG¥«¡¼¥É¹ØÆþ1¿ÍÌÜ
    4. 4. ¥Þ¥¹¥¯»á ¿ô¥«·î¤ÇÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ø
    5. 5. ¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
    6. 6. ÊÆÁê¸ß´ØÀÇ 4¥«¹ñ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë
    7. 7. ¥È¥é¥ó¥×»á¼«»¿¤â ³ô²Á¤ÏµÞÍî
    8. 8. ´ØÀÇ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯ »Ô¾ì¤Ç¤ÏºÒ³²¤ÎÀ¼
    9. 9. ¥È¥é¥ó¥×»á ¿¸»°»á¤Ï¿Â»Î¤À¤Ã¤¿
    10. 10. ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë46%´ØÀÇ ´Ú´ë¶ÈÀÖ¿®¹æ
    1. 11. ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ ICC¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ
    2. 12. ´ØÀÇ ÆüËÜ¿Í¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤
    3. 13. Î¥Åç¤â´ØÀÇÂÐ¾Ý¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¡×
    4. 14. ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¡ÖÂÅÅö¡×¼º¿¦¤Ø
    5. 15. ÂçÊØÉÕÃå¤ª¤à¤Ä¤Ç²¥ÂÇ ¼Â·ºµá·º
    6. 16. ÊÆÃÄÂÎ ´ØÀÇ½ä¤êÊÆÀ¯¸¢¤òÄóÁÊ
    7. 17. ¥¿¥¤¤ÎÅÝ²õ¥Ó¥ë ¿¼¤Þ¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇ
    8. 18. ÂæÏÑÃÏ¿Ì Á´ÌÌÉüµì¤ÎÆ»¶Ú¤Ä¤«¤º
    9. 19. ÊÆºâÌ³Ä¹´± Âç¼ê16¶ä¹Ô¤Ë·Ù¾â
    10. 20. ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼óÁê Ê»¹ç¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ
    1. 1. ¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÌÛ¤é¤»¤¿ ¥Õ¥¸¤Î´ñºö
    2. 2. ËüÇî¤Ø¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ ¶µ»Õ¤¬¶ì¸À
    3. 3. ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î»Ï¤á¤É¤­¤Ï¡©¡×¡ÖÀÇ¶â¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©¡× ¼è°ú½ê¤Î¡ÉÃæ¤Î¿Í¡É¤Ë½é¿´¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿
    4. 4. ¹âÆ­¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ä °ìÅ¾ÃÍ²¼¤¬¤ê
    5. 5. ZÀ¤Âå¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë °û¤ß²ñ¤Î°ì¸À
    6. 6. »þµë100±ß¤Î¡Ö´ÇÈÄÌ¼¡×¤ÇÇä¾åÁý
    7. 7. °û¼ò¤¹¤ë½÷À­¤ËÂ¿¤¤¤¬¤ó¤ÎÌ¾Á°
    8. 8. Áê¸ß´ØÀÇ iPhone²Á³Ê¤¬µÞ¾å¾º¤«
    9. 9. Ê¿µ¤¤Ç¾®ÇþÊ´¿©¤Ù¤ë ¥ä¥Ð¤¤¿¿¼Â
    10. 10. ºòÇ¯¤ÎÇÜ? ¼­¤á¤ë¿·¼Ò²ñ¿Í¤¬Â³¡¹
    1. 11. Íç¤Î¥Þ¥Þ¤¬µã¤­¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë »ÒSOS
    2. 12. 12²¯±ßÅöÁª¤Ç¤â»Å»ö¼­¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³
    3. 13. 2»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÃÙ¤ì Á´³ÛÊ§¤¤Ìá¤·?
    4. 14. ¿·¥¤¥ä¥Û¥ó¾Î»¿ ºÇ¶¯¥Î¥¤¥­¥ã¥ó
    5. 15. ¿·Â´1Æü¤ÇÂà¿¦ ¼­¤á¤¿¸å¤ÎÀ¸³è
    6. 16. Æü¶ä¶âÍø0.5%UP ²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï?
    7. 17. ±¿Å¾ÌÈµö¼º¸ú 1Ç¯·Ð²á¹¹¿·²ÄÇ½?
    8. 18. ¡ÖÆþ¼ÒÁ°Æ¨Ë´¡×¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬ËÜ²»
    9. 19. ¿·¿Í¤¬»þµë1200±ß ¤Ê¤¼¹â¤¤¤Î¤«
    10. 20. 4~5·î¡ÖApple Pay¤¬¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¡×
    1. 1. ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ ChatGPT¤¬¹Í¤¨¤¿Àâ
    2. 2. Switch2¤ØÎ®ÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¼þÊÕµ¡´ï
    3. 3. Kindle ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¤¬¼Â¼ÁÈ¾³Û¤Ë
    4. 4. ¿ôÀéÇ¯»È¤¨¤ë? LiberÅÅÃÓ¤òÈ¯É½
    5. 5. ¿·¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¡¢NHKÁí¹ç¤Ç5Æü19»þ30Ê¬¤«¤é¡£°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¤ÎÎ¹
    6. 6. HARIO¤ÎÂç¿Íµ¤Ãã¤³¤· °½¿¥¤ê¤Ë
    7. 7. Switch2¤Î¥Þ¥¦¥¹µ¡Ç½ »î¤·¤Æ¤ß¤¿
    8. 8. ¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×Ìó44%ÃÍ¾å¤²
    9. 9. iPhoneÇÉ¤âÍÉ¤ì¤ëPixel¤Îµ¡Ç½
    10. 10. Netflix 2025Ç¯½Õ¤ÎÃíÌÜ¥¢¥Ë¥á
    1. 11. ¾Ý°õ¤Î·Ú¤¯¤Æ¥¹¥ê¥à¤Ê¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥°¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
    2. 12. Ìµ°õÎÉÉÊ½µ´Ö¤ÇÇã¤¦¤Ù¤­¿·¾¦ÉÊ
    3. 13. PayPal»Ò²ñ¼Ò ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÉÔÀµ¤«
    4. 14. Ìó50Ç¯¤Ö¤ê ¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ÎÃç´ÖÈ¯¸«
    5. 15. ¿·½É¶è¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¾®·¿½¼ÅÅ¼°ÅÅÃÓ¤ò¡Ö»ñ¸»¤´¤ß¡×¤È¤·¤Æ²ó¼ý
    6. 16. Æü¥Æ¥ì¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡×Âè1ÏÃ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¹çÂÎÏÈ
    7. 17. ËÌºØ¤ÎÌ¾²è¤È¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤Î¶Á¤­¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¡¢Àé¿Í¤¬´®Ç½¡¡NTT ArtTechnology¤ÈBunkamura¤¬¼çºÅ
    8. 18. ¥ë¥Ñ¥ó¿·ºî¥¢¥Ë¥á ¼çÂê²Î¤¬·èÄê
    9. 19. iPadÇã¤Ã¤¿¿Í¡Á¡ª 2,000±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¸ß´¹Apple Pencil¤âÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤Í
    10. 20. »°É©ÃÏ½êÀß·×¡¡¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ä¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¡×¤¬¤¢¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¡×¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¡¡¡ÖÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ö·úÃÛ¤Î¤¹¤¬¤¿¡×¤òÄó°Æ
    1. 1. ¿¹ÅÄ¹ä¤ÈµÜÂô¤ê¤¨ 2SHOT¤ËÀä»¿
    2. 2. ÅÏî´½í¤È·ëº§? Âç±ê¾å¼Õºá¤âÈóÆñ
    3. 3. ¡ÖÂçÃ«´ØÀÇ¡×¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬º¤ÏÇ?
    4. 4. ÂçÃ«·àÅªÃÆ¤ÎÎ¢¤Ç Å¨·³¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼
    5. 5. ¥Þ¡¼·¯ G½éÅÐÈÄ¤Ç586Æü¤Ö¤ê¾¡Íø
    6. 6. ¥Ù¥Ã¥Ä¡ÖÂçÃ«¤Ï»ä¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×
    7. 7. ÂçÃ«¤¬ºÊ¤ËÍÑ°Õ¡ÖºÇ¹â¤Î´Ä¶­¡×
    8. 8. µ×ÊÝ ¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ë¼ó¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë
    9. 9. ÂçÃ«·àÅªÃÆ ½Ð·Þ¤¨¥Ý¡¼¥º¤ËÈ¿¶Á
    10. 10. ÂçÃ«¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÇÈéÆù¤« SNSÊ¶µê
    1. 11. ¥ì¥¢¥ë´ÆÆÄ¤ËÄ¨Ìò4Ç¯9¥«·î¤òµá·º
    2. 12. ºå¿ÀÀï ÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤ò¿³È½¤¬ÀâÌÀ
    3. 13. F1ÆüËÜGP Î¢Êý´èÄ¥¤ê¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
    4. 14. µð¿ÍºäËÜ¤Ë2Ç¯Á°¤Î°­Ì´ºÆÍè¤«
    5. 15. ¾¾ËÜ·° ÌôÊª¸¡ºº¤ÇÇ¢¤¬½Ð¤º¿²¤ë
    6. 16. G²¬ËÜ ¥Ù¥Ã¥Ä¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ë´¶Æ°
    7. 17. ÂçÃ«·àÅªÃÆ¤Ë¼Â¶·¶½Ê³ÍÞ¤¨¤­¤ì¤º
    8. 18. ¥Þ¡¼·¯¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê1¾¡¡×
    9. 19. »øU-18º¸ÏÓ¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç·ÀÌó²ò½ü
    10. 20. ¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¹­ËöÎÃ»Ò¤¬ÂæÏÑ¤Ç¿Íµ¤ÀäÄº´ü¡ÖÂç¥¹¥­!¡×Ç®¾§¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÊ£»¨¤ÊÀ¼¡Ö¾×·â¡×¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡©¡×
    1. 1. ½÷À­Æþ±¡ÍýÍ³ Ãæµï»á¥³¥á¤ËÀïØË
    2. 2. ¸µ¥¢¥ÊÀÕ¤á¤ëÃæµï¥Õ¥¡¥ó¤Î¸À¤¤Ê¬
    3. 3. º´¡¹ÌÚ´õ ¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤º?
    4. 4. ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ë¾×·â¡ÖÌ¿ºï¤Ã¤Æ¤¿¡×
    5. 5. Ãæµï»áÁûÆ°¤ò14Ç¯Á°¤ËÍ½¸À? ÏÃÂê
    6. 6. È¿Ä®»á¤Î¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë»ØÅ¦»¦Åþ
    7. 7. ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ºÇ°­¤« CM¤ËÈãÈ½¤â
    8. 8. ÌÚÍü ¤¬¤ó¸øÉ½¤ÎÀÐ¶¶¤Ë¥¨¡¼¥ë
    9. 9. ¥¿¥ì¥ó¥ÈU Êó¹ð½ñ¤¬¥Ò¥ó¥È»Ä¤¹?
    10. 10. ¥Á¥§¡¼¥ó¤Îñ­»Ò3¤Ä¤Ç2300±ß ÊªµÄ
    1. 11. Ãæµï»á ÏªÄè¤·¤¿°Õ³°¤Ê¥±¥Á¤Ö¤ê
    2. 12. Ä¹Ã«ÀîË­»á ¼ÂÂÖ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ò¥É¤¤
    3. 13. ¡ÖSwitch2¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ³«»Ï
    4. 14. Ãæµï»á ¼¨ÃÌ¤Ç¤âÂáÊá¤Î²ÄÇ½À­¤«
    5. 15. Ë½¤«¤ì¤¿Ãæµï»á¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¹¥¤­
    6. 16. Ãæµï»áÌäÂê Èï³²½÷À­¤¬ÆÈÀê¹ðÇò
    7. 17. ¥«¥È¥Ñ¥ó ¥Æ¥ìÅì¤ÇÉüµ¢¤ÎÎ¢»ö¾ð
    8. 18. ´°Á´Éüµ¢¤Ø¡Ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë»Ñ
    9. 19. ¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¤¬¼­Ç¤È¯É½
    10. 20. ¿Í¸¢¿¯³² Âè2¤Î¥Õ¥¸½÷»Ò¥¢¥ÊÈï³²
    1. 1. ¤¹¤­²È 24»þ´Ö±Ä¶È¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Ø
    2. 2. 12À±ºÂÊÌ 2025Ç¯4·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤
    3. 3. ÊÂ¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¥ß¥¹¥É¿·ºîÀä»¿
    4. 4. Æþ³Ø¼°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤É× ºÇ°­¤ÎÍýÍ³
    5. 5. É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÁËå
    6. 6. Êì¤¬·»¤òìÝÕþ¤·¤¿¥ï¥±¤òÃÎ¤êÀä¶ç
    7. 7. µÁÊì¤ÈÀä±ï ±ïÀÚ¤Ã¤¿¡ÖµÁÊì¡×
    8. 8. ÂçÊ¬¸© ²¹Íá»ÜÀß&¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÂÀ¸
    9. 9. ¸«±ÉÄ¥¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤òÌÛ¤é¤»¤¿ÊýË¡
    10. 10. ¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥³¥¹¥È¥³¡ÖÂçÍÆÎÌ¥Ç¥ê¡×
    1. 11. ¡Ö¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÈë·í
    2. 12. ¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×¤·¤Þ¤à¤éÂçÀä»¿
    3. 13. ÉÔÎÑÌ©¹ð¤·¤¿É× Í§¿Í¤ËÊò¤ì
    4. 14. ¤«¡¢¤«¡¢¤«¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤ï¤¤¤¤ーー¥Ã♡¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤´Ë«Èþ & ¼êÅÚ»º¤Ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥Ä¡×
    5. 15. ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¿©¤ÙÁé¤»¿©ºà¤Ï
    6. 16. ºÊÆþ±¡¤Ç¡ÖÇ¤¤»¤í!¡×ÃÏ¹ö¤ß¤¿É×
    7. 17. »Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²ÉÔ°Â¤Ø¤Î¿´¹½¤¨
    8. 18. IKEA ½Õ¤Î¿·ºî490ÅÀ°Ê¾å¤òÈ¯Çä
    9. 19. Èà»á¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤¿·ë²Ì
    10. 20. ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬½Ü