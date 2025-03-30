[3.29 J1Âè7Àá FCÅìµþ 0-3 ÀîºêF Ì£¥¹¥¿]¤È¤â¤ËºòÇ¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¸µÁêËÀ¤ÏÀèÆü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£FCÅìµþDFÌÚÂ¼À¿Æó¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç(ÀîºêF)¤ÈÂÐÀï¡£WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤Ã¤¿¹â°æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖÎÙ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç(»É·ã¤Ï)¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢20Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¡¦ÆàÎÉ¥¯¥é¥ÖÀï(¡û1-0)¤ÇÀèÈ¯¤ÇÉüµ¢¸å½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£