ノルディックスキー・ジャンプ女子の今季Ｗ杯最終戦、個人第２４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３０メートル）は２１日、フィンランド・ラハティで行われ、高梨沙羅（クラレ）は１２４・５メートル、１２４メートルを飛び、合計２５９・３点で日本勢最高の８位だった。今季Ｗ杯を終え、個人総合は日本勢最高の１２位。１１〜１２年に女子のＷ杯がスタートしてから昨季まで１３季連続で表彰台に立ったが、今季は４位が最高成績で、初めて