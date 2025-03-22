フェリー運航会社の佐渡汽船が超有名店とタッグを組み、オリジナルのラーメンを開発しました。佐渡の食材をふんだんに使った逸品で、新潟名物「バスセンターのカレー」に追随する意気込みです。フェリーの会社がラーメン、一体なぜでしょうか。超人気「バスセンターのカレー」、ならば「フェリーターミナルのラーメン」だ！新潟県の「B級グルメ」の一つとして有名なのが「バスセンターのカレー」です。同じく県内のフェリー運航