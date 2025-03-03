¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª°§»¢¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£Í¥¤·¤¤ÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¤Î¤¾¤­¹þ¤ß¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬¤½¤¦À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸¡×¤È¤Ï»°½Å¸©ÄÅ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Î¶µ°é¸¦µæ»Ù±ç²ÝÄ¹¡¢°ËÅìÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¡£°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÍ¥¤·¤¤¸µ¶µÆ¬ÀèÀ¸¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿°ËÅìÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÈÃí¼Í´ï¿ôÉ´ËÜ¤ò²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¼«Âð¤Û¤«°Ë