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トレードマークだった白スーツをNGにしている狩野英孝「ロケで疲れる」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 狩野英孝が1日、自身のYouTubeチャンネルで白スーツNGの真相を明かした
  • 「ウワサじゃないんですけど」と事実だとし、「余計疲れるんすよ」と説明
  • 派手に転びたい場面で白スーツだと「よろけるで終わっちゃう」とした

◆狩野英孝が語る「白スーツNG」の真相

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