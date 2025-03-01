米政府が韓国に輸出するすべてのアルミ撚り線・ケーブル（ＡＷＣ）に計８６％の反ダンピング・相殺関税を課すことにした。中国産原材料を使用して中国の対米「う回輸出」の役割をしたと判断し、国家単位（ｃｏｕｎｔｒｙ−ｗｉｄｅ）措置を取ったのだ。トランプ政権２期目に入って以降、国内企業を対象に貿易制裁を公式的に発動した最初の事例だ。２８日の米国連邦官報などによると、米国商務省は先月２７日、中国産の原材料を使っ