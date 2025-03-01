2月28日、元フジテレビアナウンサー渡邊渚が自身のSNSを更新。これまでより一歩踏み込んだ内容にファンからさまざまな声があがっている。【写真】批判を浴びるも堂々グラビア撮影をする強メンタルの渡邊渚「誰かにとって不都合な事実」渡邊渚雑誌インタビューを受けたことを紹介しつつ、以下のようなメッセージを載せた。「私は病気になりたくてなったわけじゃない。罪を犯したわけでも、誰かを傷つけたわけでもない」