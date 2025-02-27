2月26日までに、7人組人気アイドルグループ「WEST.」の桐山照史（あきと）の公式Instagramのコメント欄が閉鎖状態になっており、物議を醸している。「1月3日、桐山さんは、2023年4月に『NEWSポストセブン』で交際を報じられていた、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚を発表しました。結婚前から、桐山さん、狩野さんそれぞれのSNSでの発信が、桐山さんのファンから“匂わせ”だ、とたびたび指摘があり、インター