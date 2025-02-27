ＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」は次回３月５日に鬼越トマホーク、井口浩之らが出演し「ゴシップ神７が芸人界の（秘）余談を大暴露」を放送すると予告した。２６日の放送ラストに流れた予告映像では、みなみかわが「結婚してんすよ」と暴露して「えええーっ！？」と声があがり、小宮浩信が「いまもう結婚した」と語っている。テロップで「極秘結婚！？」と流れ、「芸人Ｓ」とシルエットが表示されている。公式ＨＰ