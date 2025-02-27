NTT東日本が発起人の「ローカル5G共創プロジェクト」が、これまでのローカル5Gの共同実証内容や実証結果をとりまとめた「共同実証レポート第1.0版」を参加企業と連名で発行したことは、既報のとおり。(関連記事「ローカル5Gの接続や互換性･セキュリティ･速度･遅延に関する「共同実証レポート」発行NTT東ら、26社が参加「ローカル5G共創プロジェクト」」)女性が手にしているネジの締め具合を見える化するIoTナットランナーもロー