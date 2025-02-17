ここ5〜6年ほどの間に、何度か夕張の町を訪れる機会があった。【画像】財政破綻に廃線、ホテル閉鎖… 現在の「夕張」を写真で一気に見る最初に行ったときは、まだ夕張の市街地まで鉄道が通じていた。北海道の山の中、際立って過疎が進んでいる町ともなると、たどり着くだけでもなかなか苦労しそうなイメージがある。ところが、実際にはそういうことはなく、むしろ東京から見ても案外近いといっていい。鉄道が通っていた時