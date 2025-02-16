£²£°£²£±Ç¯¤Î£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆÍÁ³¤á¤Þ¤¤¤ÇÂ´ÅÝ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤ÏÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë°ìÈ¯·Ý¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÊÄÅ¹¥®¥ã¥°¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ±û¤ËÊâ¤ß½Ð¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ëÄ¹Þ¼¹ä¡ª¡×¤È¡¢Ä¹Þ¼¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤í¤¯¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡×¤òÃÆ¤­¸ì¤ê¤Ç¤¦¤¿¤¦¥Þ¥¤¥à¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¥Ñ¡¼¡×¤ÈÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤ÆÍÙ¤ê½Ð