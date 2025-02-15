¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£14Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï14Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ï27Ê¬¤ËÀèÀ©ÃÆ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡£GK¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¸«»ö¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Î²ÃÂ®¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼êDF¥È¥ì¥ô¥©¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È