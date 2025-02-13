フジ「ぽかぽか」原田葵アナが体調不良で途中退席 共演者から心配の声もナリナリドットコム

フジ「ぽかぽか」原田葵アナが体調不良で途中退席 共演者から心配の声も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 13日放送の「ぽかぽか」に出演したフジテレビの原田葵アナ
  • 途中退席し、ハライチ澤部佑から「体調不良」との説明があった
  • これを受け、相方の岩井勇気も「大丈夫かな」と心配の声を寄せていた
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