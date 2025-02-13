起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏が13日、X（旧ツイッター）を更新。ユーチューバーのシバターの言動に不快感をあらわにした。シバターはあえて挑発的な発言をする「炎上系ユーチューバー」の先駆け的存在で、現在も“物申す系”として知られる。7日に自身のYouTubeチャンネルで、平本蓮にドーピングを指南したと主張している格闘家の赤沢幸典（33）が「Breaking Down15」