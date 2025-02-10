眠らない街・歌舞伎町で成功するには、唯一無二の強烈な個性が必要。そう思わせてくれたのが、華神疾翔（かがみやまと@yamato_pesopeso）さんだ。18歳で年収1000万円を稼ぐも、投資詐欺に遭い、結婚を考えていた彼女にもフラれてしまう。そうした様々な困難を乗り越えて、現在はホストクラブ「CANDYS DIAMOND」のトッププレイヤーとして活躍している。将来は自身の店舗を持つという夢を持つが、「ホストはみんな悪人」「ホスト