スターバックスは、2025年2月15日（土）より、新作『白桃と桜わらびもち フラペチーノ®』を全国の店舗（一部を除く）で発売する。この新商品は、みずみずしい白桃フレーバーと桜の香るわらびもちを組み合わせた、春らしい一杯となっている。ベースには、白桃の上品な甘さとホワイトチョコレート風味のシロップを使用し、ミルキーで奥深い味わいに仕上げた。カップの底には、桜の香るわらびもちを入れ、ぷるんとした食感がアク