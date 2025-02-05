人気のお菓子「きのこの山」「たけのこの里」について、「チョコレート菓子」だったのが、いつの間にか「準チョコレート菓子」になっていると、ネット上で話題になっている。カカオ分の割合で、「チョコ」か「準チョコ」かの表示になるが、発売元の明治（東京都中央区）は、商品パッケージの表示変更を発表していなかった。どんな事情があったのだろうか。「実質サイレント値上げ」「しれっとカカオ減らした」との声もバレンタイン