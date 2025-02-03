アンカー・ジャパンは1月29日、家庭用蓄電池「Anker Solix X」シリーズの提供開始を発表しました。家庭用蓄電池は訪問販売が主流の中、同社がオンラインで見積から調査、設置まで一気通貫で対応するのが特徴です。パワーコンディショナーとのセットで3容量をラインアップソーラーパネルで発電した電力を家庭用に変換するパワーコンディショナーをセットにして販売する製品。約1日分の電力として使用できる5000Wh容量、約2日分の電