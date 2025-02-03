県内の企業のうち、希望する従業員に対して70歳まで就業できる機会を設けている企業は、去年6月の時点で35・6％であることが分かりました。徳島労働局が、徳島県内の従業員21人以上の企業1246社からの報告に基づき、高齢者の雇用状況をまとめました。それによりますと、2024年6月1日時点で、70歳まで就業できる機会を設けている企業は35.6%にあたる443社だったことがわかりました。前の年の同じ時期と比べて1.6%増加しており、全国