2000年に放送を開始した『仮面ライダークウガ』が、25周年を迎えるに特別展『超クウガ展』として帰ってくる。本展覧会は、6月に東京で開催され、その後、福岡、名古屋、大阪を巡回。さらに、2026年にはアジア圏での開催も予定されている。加えて、1月30日には「仮面ライダークウガ 特別篇 放送 25周年記念オリジナル編集版」の放送も決定し、25周年にふさわしい特別企画が続く。本展のために新規撮り下ろされたティザービジュアル