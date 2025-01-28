ËÜ¶È¤ÎÌ¡ºÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¶È¡¢MC¡¢´§ÈÖÁÈ¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«¾å¤¬¤ê¤Î·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡£¤·¤«¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¡È°Ç±Ä¶È¡ÉÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢ºäÆ»¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿ÁêÊý¤Ç¤¢¤ë·Ö¸¶Å°¤Ë»°²¼¤êÈ¾¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¡¢¼çÀï¾ì¤ÏYouTube¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¾Æ¤­ÆùÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë