　東国原英夫よろず~ニュース

死去した元兵庫県議の誤情報、東国原英夫がYouTubeで謝罪「拙速に発信」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東国原英夫氏が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新した
  • 死去した元兵庫県議に関し、事実と異なる情報をSNSで発信した件を謝罪
  • 「充分なファクトチェックもせずに拙速に発信してしまった」と反省した
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