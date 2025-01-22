トルコ北西部にあるスキーリゾートのホテルで起きた火災の死者は、これまでに76人に上り、地元当局は9人を拘束しました。現地メディアによりますと、トルコ北西部のスキー場にある12階建てのホテルで21日未明、レストランのある階から出火しました。冬休み期間中のため、ホテルには家族連れなど約240人が宿泊していて、これまでに76人が死亡、51人が負傷しました。ホテルは高台にあり裏が崖になっているため消火活動が難航したほか