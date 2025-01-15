FPSの「DOOM」は、メモ帳やマインクラフト、果ては大腸菌など、ありとあらゆるものにインストールする「DOOMチャレンジ」で知られています。そんなDOOMをPDFファイルに移植した「DoomPDF」が登場しました。GitHub - ading2210/doompdf: A port of Doom (1993) that runs inside a PDF filehttps://github.com/ading2210/doompdfDOOMをPDFでプレイするとどんな感じかは、以下のムービーを再生するとよくわかります。PDFファイルに「