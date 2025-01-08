¡ÖÄÌÄ¢¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ú¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¸ÞÎØ¸å¤«¤é·ÑÂ³¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½ÀÆ»½÷»Ò48¥­¥íµé¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê32¡Ë¤À¡££±·î£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÌ´ÂÐ·è2025 ¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À‼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆ»½éÃÊ¤Î¥­¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦¥¦¥ÉÎëÌÚ¡Ê54¡Ë¡¢½À½ÑÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¬¥ê¥Ã¥È¥Á¥å¥¦¡¦Ê¡ÅçÁ±À®¡Ê47¡Ë¤é£´¿Í¤Î·Ý