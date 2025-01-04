吾妻警察署 今月１日から３日までの間に、群馬県中之条町の自動車販売店で車９台やナンバープレートなど約８６０万円相当が盗まれ、警察が窃盗事件として捜査しています。 被害にあったのは中之条町青山のゼネラル自動車で、３日、店の関係者が事務所の窓ガラスが割られ展示車がなくなっていることに気付き、警察に連絡しました。 警察によりますと、展示してあった車９台とナンバープレート２枚