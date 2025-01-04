青森県は４日、記録的な大雪で県民の生活に大きな影響が出ていることから、県庁内に豪雪対策本部を設置した。設置は２０１３年２月以来、１２年ぶり。県によると、３日午後８時時点の積雪深は、県内５地点の指定観測点のうち、青森（１１２センチ）など４地点で平年の４倍近くに達している。４日午前８時半時点のまとめでは、転倒や雪下ろし中の転落などで１２月２８日以降、１１人のけが人が出ている。生活道路などの除雪が