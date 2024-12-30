J¥ê¡¼¥°¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡ÊJ1¡¦J2¡¦J3¡Ë¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1193Ëü2080¿Í¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£J1¤¬20¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬½¸µÒÃíÎÏ»î¹ç¤òÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì³«ºÅ»î¹ç¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ú²Ì¤Ê¤É¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¡ÖJ¥ê¡¼¥°½¸µÒ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤À¡£º£µ¨¤Î±ºÏÂ¤ÎJ1¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï71Ëü2852¿Í¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ3Ëü7519¿Í¡¢ºë¥¹¥¿¤Ç