ボルドーワインと並ぶフランスの最高峰ワインのひとつであるブルゴーニュワイン。基本は単一品種でワインを造り、「畑(区画)によってワインの味が違う」ともいわれるが、気候変動の影響などより、将来的に入手困難になるのではと危惧されている。 【画像】ブルゴーニュワイン「1969年以降の収穫量と栽培面積の推移」 北へ北へと移動する生産地 気候変動が、世界のワイン産地に大きな影響を与えている。春の霜