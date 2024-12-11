イチロー氏（左）とポスティングでメジャー移籍を目指す佐々木朗希【写真：Getty Images、小林靖】フルカウント

イチロー氏が佐々木朗希の面談に同席する可能性も 米メディア報道

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ロッテ・佐々木朗希を巡り、メジャーでは争奪戦が勃発している
  • マリナーズイチロー氏が面談に同席する可能性があると、地元紙が報じた
  • マリナーズの編成本部長の談話を紹介し、佐々木獲得へ自信を口にしたという
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