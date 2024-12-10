¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È½÷Í¥¥µ¥Ã¥È¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É¤ò¥´¥·¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»ØÅ¦¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËºòÇ¯£¹·î¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¥Ç¥Ü¥é¡á¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Í¥¹¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸µºÊ¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÉÔÎÑ¤ò¸ø¤ËÇ§¤á¤¿¤«¡×¤ÈÁ´ÊÆ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÊÆ»ï¡ØUS Weekly¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥·¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥é¥¹¥Æ¥£¥°¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ