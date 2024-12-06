サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB PD3ポート、最大67Wまでに対応した。GaN窒化ガリウム使用、電力表示機能付きでUSBのコンセントも3つ搭載した電源タップ「700-TAP080」を発売した。■これ1台で多用途充電対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど多様なデバイスを1台でカバーする充電機能を搭載した。USB Type-Cポートが3つ、さらにACコンセントが3口あるため、デスク回り