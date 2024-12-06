6日、衝撃のニュースが走った。俳優の中山美穂（54）が自宅で亡くなっていることがわかった。一部メディアによると、関係者が自宅浴槽の中で倒れている中山さんを発見したとのこと。中山さんは最近、体調を崩していて、本日行われる予定だったクリスマスコンサートの中止が発表された矢先の出来事だった。中山さんは、1985年にドラマ「毎度おさわがせします」（TBS系）で女優デビュー。その後、1995年公開の映画「Love Letter」で