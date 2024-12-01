◇ジャイアンツファンフェスタ2024(30日、東京ドーム)本拠地・東京ドームでファンフェスタを行った巨人。新入団選手発表会では、今年のドラフト会議で指名された11人の選手が巨人のユニホーム姿で登場し、球場を沸かせました。ファンフェスタ終了後、ドラフト1位の石塚裕惺選手（花咲徳栄高）は両親の元へ。息子のユニホーム姿に父・康直さんは「立派になったなと。一気に大人になったような感じですね。東京ドームでユニホーム姿