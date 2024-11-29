タレントの小倉優子が28日に自身のアメブロを更新。大学の後期で単位を全て落とした理由を明かした。この日、小倉は「今日は野球チームのママ達とサクッとランチへ」と報告。「話が尽きずあっという間にお迎えのお時間に」と述べ「ご飯も美味しかったぁ！子ども達のおかげで、また新しい出会いができて嬉しいな」と堪能した料理の写真とともにつづった。続けて「後期は仕事にマイコプラズマがあったりと出席日数が足りなくて大学の