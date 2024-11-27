南米コロンビア西部の都市カリで今月中旬、マンションの12階で飼われているオスのポメラニアンが、隣接する3階建ての建物の屋根に転落した。落下した距離は27〜30メートルにも及んだが、ポメラニアンは奇跡的に無事であり、その様子に飼い主だけでなく獣医も驚きを隠せなかった。コロンビアニュースメディア『elpais.com.co』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】19日、小型犬で知られるポメラニアンの“パリス（Pris）”が