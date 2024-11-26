11·î25Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎë¼¯±û»Î¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø±³²ò¤­¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤«¤é¡È¾Ã¤¨¤¿¡É½÷Í¥¤¬ÆÍÇ¡¡¢½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¼ÏÂ½é´ü¤òÉñÂæ¤Ë¡È±³¤ò¸«ÇË¤ì¤ë¡ÉÇ½ÎÏ¼Ô¡¦¼¯Çµ»Ò¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ÈÃµÄå¡¦º¸±¦ÇÏ¡ÊÎë¼¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥³¥ó¥Ó¤â¤Î¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¼ÖÄÂ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµî¤ë¡ØÀ£¼Úº¾µ½¡Ù¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ