石破茂首相が首相就任後、初となる大相撲九州場所が2024年11月24日に千秋楽を迎えた。SNSでは、内閣総理大臣杯授与に石破首相をはじめとする内閣関係者がひとりも出席しなかったことが波紋を広げている。「だらし内閣」に「居眠り疑惑」、「外交マナー」まで...石破首相をめぐっては、10月1日に発足した第1次石破内閣の記念写真で、ズボンの丈が余りよれていることなどが指摘された。さらに、ジャケットとベルトの間に白い部分が見