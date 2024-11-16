生命保険協会は、生保会社から保険代理店への出向者による情報漏えいの件数が、１０月末時点で１８社、計約４２万２０００件に上ることを明らかにした。１５日に行われた定例の記者会見で、永島英器会長（明治安田生命保険社長）は、「不適切な情報取得の再発防止と個人情報の厳正な取り扱いを各社に要請した」と説明した。この問題では、生保会社から代理店への出向者が、他社の契約者の情報を自社に流していた。生保各社は金