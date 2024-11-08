《この度、ネットでお騒がせしております投稿の件につきまして、時系列で説明させて頂きます》11月8日、インスタグラムでこう書き出したのは、元巨人で野球評論家の元木大介氏（52）。今年2月にドジャース・大谷翔平選手（30）の愛車をインスタグラムで公開し、批判が集まっていたことに対して謝罪した。冒頭の文章に続いて、《2024年2月アリゾナキャンプにて「大谷選手のスポンサー提供日替わりポルシェ」と連日様々なメディアで