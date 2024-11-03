日本陸連は３日、世界陸連（ＷＡ）の独立監視部門の「インテグリティー・ユニット（ＡＩＵ）」が１日に２１年東京五輪男子２０キロ競歩銀メダリストの池田向希（２６）＝旭化成＝に対してドーピング違反の疑いで暫定的な資格停止処分を下したと発表したことを受けて、処分取り消しを求める池田の権利行使の手続きを「競技団体として支援してまいります」と発表した。「本連盟は、今後池田選手がＡＩＵへの暫定的資格停止処分の