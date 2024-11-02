「え？プラモ？いや、実車！？」──。中古車の表面に手描きでアレンジを加え、まるで平面に描かれたイラストのような見た目に仕上げたという写真がXで注目を集めている。制作背景を投稿者に取材した。「マッキーの白と黒で描いただけ！」話題となっているのは、Xユーザー・汰成（＠Taisei_ns）さんが2024年10月28日に投稿した真っ赤な車の写真だ。ドアやミラー、ホイールなど各パーツの輪郭に黒い線が描かれたうえ、風の流れを感