お笑いコンビ「千鳥大悟（44）が25日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。タクシーでのトラブルを語った。大悟は「空港行くときに乗るタクシーいつも失敗する」と明かすと、共演者たちから共感を得た。続けて「この前“羽田空港”って言って、眠たくなって寝てて」と、先日の出来事を切り出した。運転手に行き先を告げて眠りについた大悟。起きて「パッと時計見たらヤバい時間」と不安に駆ら