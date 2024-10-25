ある人気女優がドラマ監督となり注目を集めている。かつて、『3年B組金八先生』（TBSテレビ系）や『拝啓、父上様』（フジテレビ系）など、人気ドラマに出演していた福田沙紀だ。【写真】福田沙紀、JK時代の貴重な制服ショット「現在、福田さんは、ショートドラマ配信アプリ『BUMP』で配信中の『大人に恋はムズカシイ』の監督を務めています。1話1分のショートドラマという、福田さん自身役者としても出演した事がないというジャ