日本時間26日にWSが開幕米大リーグの頂点を決めるワールドシリーズ（WS）は25日（日本時間26日）に開幕し、ドジャースヤンキースが1981年以来43年ぶりに対戦する。前日会見にドジャース大谷翔平投手が出席したが、米メディアは大谷の姿が見えないほど報道陣が殺到した様子の写真を公開。海外ファンからは「嘘だろ……」「別の日にすればいいのに」といった反響が寄せられている。もはや何の集まりなのかすらわからないほど